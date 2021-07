Finanza: Bezos si conferma l’uomo più ricco del mondo, vale 211 mld dlr (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos si conferma l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto pari a 211 miliardi di dollari. E’ quanto emerge dal Bloomberg Billionaires INdex. Al secondo posto in classifica si colloca il fondatore di Tesla, Elon Musk con 181 miliardi di dollari mentre al terzo posto si classifica il francese patron di Lvmh, Bernard Arnault con 169 miliardi di dollari. Seguono il fondatore di Microsoft Bill Gates con 147 miliardi di dollari e il fondatore di Facebook, Mark Zucherberg con 131 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Il fondatore di Amazon, Jeffsipiùdelcon un patrimonio netto pari a 211 miliardi di dollari. E’ quanto emerge dal Bloomberg Billionaires INdex. Al secondo posto in classifica si colloca il fondatore di Tesla, Elon Musk con 181 miliardi di dollari mentre al terzo posto si classifica il francese patron di Lvmh, Bernard Arnault con 169 miliardi di dollari. Seguono il fondatore di Microsoft Bill Gates con 147 miliardi di dollari e il fondatore di Facebook, Mark Zucherberg con 131 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

InvestingItalia : Ultime #NEWS di #Amazon con analisi tecnica correlata.. Leggi tutto su: - 5stelletv : I super ricchi «zero tasse»: perché Bezos, Musk, Bloomberg e Buffett non pagano imposte - InvestoPro_ita : Giornata da ricordare per #Amazon, che festeggia il 27esimo anniversario dalla sua fondazione nel 1994 e il primo c… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Per alcuni miliardari la “vera aliquota fiscale” tra il 2014 e il 2018 è stata scandalosamente bassa: 1,3% per Michael Bloom… - tax_tweet : Amazon, a Jassy un pacchetto da 200 milioni in azioni per succedere a Bezos -