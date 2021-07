Ferragnez in prima linea sul ddl Zan. Fedez: "Renzi ci tiene davvero o è solito paraculo?" (Di mercoledì 7 luglio 2021) I ‘Ferragnez’ in prima linea sul ddl Zan. E continua lo scontro con i politici. Oggi tocca a Fedez: “Alle 18.30 diretta con Alessandro Zan, Giuseppe Civati e Marco Cappato. Di cosa parleremo? Innanzitutto Matteo Renzi ci tiene davvero al ddl Zan o è il paraculo che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana? - spiega il cantante -. E poi: il voto segreto sul ddl Zan è davvero necessario? Io, da cittadino, vorrei sapere cosa votano i senatori che rappresentano i cittadini per valutare il loro operato”. “Come ho ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) I ‘’ insul ddl Zan. E continua lo scontro con i politici. Oggi tocca a: “Alle 18.30 diretta con Alessandro Zan, Giuseppe Civati e Marco Cappato. Di cosa parleremo? Innanzitutto Matteocial ddl Zan o è ilche ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana? - spiega il cantante -. E poi: il voto segreto sul ddl Zan ènecessario? Io, da cittadino, vorrei sapere cosa votano i senatori che rappresentano i cittadini per valutare il loro operato”. “Come ho ...

