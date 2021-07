Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Cairoli: 'Credo al titolo, e finché continuo a divertirmi non penso a fermarmi”) è st… -

Ultime Notizie dalla rete : Cairoli Credo

GPOne.com

Tonyè l'ospite di Paolo Ianieri e Zoran Filicic in questa puntata di MotoG - Podcast, con ...è ancora alta e anche se non ho ancora un contratto per la prossima stagione questo nonsia ...... era anche quello di rivalutare i terreni attorno a piazza Nazario Sauro, la zona di borgo, ... Di sicuro peròsia giusto rivedere i meriti progettuali dello Sferisterio, sicuramente sono ...Tony Cairoli è l’ospite di Paolo Ianieri e Zoran Filicic in ... la motivazione è ancora alta e anche se non ho ancora un contratto per la prossima stagione questo non credo sia un problema. Finché ...Intanto Dovizioso ha incassato i complimenti di una leggenda del motocross come Tony Cairoli: "Ho visto alcune gare di Dovi nell’italiano e sono rimasto molto colpito. Credo abbia fatto un bel salto ...