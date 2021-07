Berrettini nella storia, approda in semifinale a Wimbledon (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Londra sempre più la sede dei sogni italiani. Oltre ai fasti degli azzurri del calcio a Wembley, brilla la stella di Matteo Berrettini sui prati verdi di Wimbledon. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del tabellone, ha conquistato il pass per le semifinali della terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club della capitale inglese. L’azzurro ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 16 del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 7-5 6-3. Berrettini è il secondo italiano nella storia del Major britannico ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Londra sempre più la sede dei sogni italiani. Oltre ai fasti degli azzurri del calcio a Wembley, brilla la stella di Matteosui prati verdi di. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del tabellone, ha conquistato il pass per le semifinali della terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club della capitale inglese. L’azzurro ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 16 del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 7-5 6-3.è il secondo italianodel Major britannico ...

