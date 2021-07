Basket | la delusione di Abass | “Un vero uomo ti guarda negli occhi” Meo Sacchetti | “Difficile toglierlo dalla rosa”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un’esclusione pesante, arrivata proprio all’ultimo momento. Una scelta condivisa da tutto lo staff, ma che ovviamente fa molto male. Dopo aver trascinato assieme ai suoi compagni di squadra l’Italia delalle Olimpiadi di Tokyo, con la vittoria del Preolimpico in Serbia contro i padroni di casa, Awudunon è stato inserito nei convocati per la selezione a Cinque Cerchi. Al posto del giocatore della Virtus Bologna è stato infatti scelto Danilo Gallinari: il fenomeno NBA che non aveva potuto partecipare al torneo di Belgrado a causa della partecipazioni alle Finali di Conference nei playoff. Laè cocente, come possiamo ...