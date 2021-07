Wimbledon Medvedev in campo oggi, avanzano Berretini, Djokovic e Federer, il programma dei quarti di finale (Di martedì 6 luglio 2021) Gli ottavi di finale di Wimbledon finiranno oggi, infatti la partita di ieri fra Danil Medvedev e Hubert Hurkacz è stata interrotta a causa pioggia. Wimbledon Medvedev vs Hurkazc L’attuale numero 2 del mondo parte subito forte e chiude il primo set sul 6-2. Nel secondo set c’è una reazione d’orgoglio del polacco Hurkazc che riesce a vincere al tie break aggiudicandosi il set col punteggio di 7-6. Il terzo set parla ancora russo con Medvedev che si impone per 6-3. Nel quarto set con Hurkazc avanti 4-3 e con Medvedev pronto alla ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Gli ottavi didifiniranno, infatti la partita di ieri fra Danile Hubert Hurkacz è stata interrotta a causa pia.vs Hurkazc L’attuale numero 2 del mondo parte subito forte e chiude il primo set sul 6-2. Nel secondo set c’è una reazione d’orgoglio del polacco Hurkazc che riesce a vincere al tie break aggiudicandosi il set col punteggio di 7-6. Il terzo set parla ancora russo conche si impone per 6-3. Nel quarto set con Hurkazc avanti 4-3 e conpronto alla ...

