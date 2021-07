Ufficiale | Rangnick alla Lokomotiv Mosca Ma non come allenatore

(Di martedì 6 luglio 2021) Ralfsarà il nuovo capo dello sport e dello sviluppo della. Un ruolo lontano dal campo di calcio, quindi, per l’ex Lipsia, per lungo tempo accostato al Milan. Questo il tweet del club russo: “Uno dei migliori specialisti al mondo nell’educazione calcistica e nello sviluppo dei giocatori, il mentore Ralfè stato nominato capo dello sport e dello sviluppo dell’FCper un periodo di tre anni”. ???? ?? ?????? ???????????? ? ???? ?? ??????????? ?????????? ? ???????? ???????, ????????? ?????? ? ????????? ????? ??????? ???????? ????????????? ?? ?????? ? ???????? ?? ...

Commenta per primo Attraverso un comunicato, la Lokomotiv Mosca ha annunciato l'arrivo di Ralf, nuovo capo dello sport e dello sviluppo del club russo. L'ex dirigente della galassia Red Bull, che l'anno scorso fu a un passo ...nel 2020 era rimasto libero dopo l'ottima esperienza avuta nel Lipsia, club di proprietà della Red Bull nel quale ha portato un metodo di lavoro che ha dato grandi frutti. Sfumato il ...Ha appena fondato una società di consulenza calcistica e la Lokomotiv Mosca ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio nel ruolo di Head of Sport and Development. Novità di cui ha voluto parlare al m ...Gazidis lo voleva al Milan nel 2020, ora Rangnick approda in Russia. Ufficializzato l'accordo con la Lokomotiv Mosca.