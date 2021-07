Teste mozzate di capra abbandonate in un campo a Monza: il macabro ritrovamento (Di martedì 6 luglio 2021) Sette Teste di capra sanguinanti, mozzate e gettate tra i cespugli, insieme a una cassetta piena di visceri. Questo il macabro spettacolo che si è presentato nei gironi scorsi in un campo in via ... Leggi su monzatoday (Di martedì 6 luglio 2021) Settedisanguinanti,e gettate tra i cespugli, insieme a una cassetta piena di visceri. Questo ilspettacolo che si è presentato nei gironi scorsi in unin via ...

Ultime Notizie dalla rete : Teste mozzate Teste mozzate di capra abbandonate in un campo a Monza: il macabro ritrovamento Ma non solo: pochi anni fa venivano trovate lungo le sponde del canale Villoresi, alle spalle del vecchio canile in Via Buonarroti, teste di pollo mozzate, anch'esse frutto di macellazioni fai da te ...

Teste mozzate di capra abbandonate in un campo a Monza: il macabro ritrovamento MonzaToday

