Sorpreso a rubare nell’auto e messo in fuga dalla proprietaria (Di martedì 6 luglio 2021) Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di Castel Sant’Angelo, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato su autovettura. I Carabinieri, in transito in via Crescenzio giunti all’incrocio con via Orazio hanno notato il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, che correva in strada e lo hanno bloccato. Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne era stato messo in fuga dalla proprietaria di un’autovettura parcheggiata nella ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 6 luglio 2021) Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell’area di Castel Sant’Angelo, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato su autovettura. I Carabinieri, in transito in via Crescenzio giunti all’incrocio con via Orazio hanno notato il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, che correva in strada e lo hanno bloccato. Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne era statoindi un’autovettura parcheggiata nella ...

Advertising

elenaricci1491 : L’arrestato è stato accompagnato in caserma - forzearmatenews : L’arrestato è stato accompagnato in caserma - Ettore572 : RT @romatoday: Ladro sorpreso a rubare in un'auto, messo in fuga dalla proprietaria - romatoday : Ladro sorpreso a rubare in un'auto, messo in fuga dalla proprietaria - zazoomblog : Ercolano. Ladro sorpreso a rubare in casa si lancia dalla finestra e si frattura vertebra. Arrestato - #Ercolano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso rubare Sorpreso a rubare nell'auto viene messo in fuga da proprietaria: arrestato 31enne Roma " Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d'Intervento Operativo dell'8Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell'area di Castel Sant'Angelo, hanno arrestato un cittadino ...

I carabinieri di Taurianova denunciano 7 persone e contestano diverse sanzioni amministrative ... al fine di rubare gli attrezzi e le bici presenti, non riuscendo però nel loro intento grazie al ... in quanto nel corso dei controlli stradali, è stato sorpreso alla guida in evidente stato di ...

Ladro sorpreso a rubare in un'auto, messo in fuga dalla proprietaria RomaToday Ladro sorpreso a rubare in un'auto, messo in fuga dalla proprietaria Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne, era stato messo in fuga dalla proprietaria di un’autovettura parcheggiata nella vicina via Virgilio, poiché ...

Ruba in un supermercato e scappa: poco dopo viene preso dai carabinieri Un 37enne è stato denunciato per tentato furto: inizialmente è riuscito a eludere la sorveglianza ma dopo la presentazione di una denuncia i carabinieri si sono messi sulle sue tracce ...

Roma " Una pattuglia dei Carabinieri della Squadra d'Intervento Operativo dell'8Reggimento Lazio, nel corso di un servizio di vigilanza nell'area di Castel Sant'Angelo, hanno arrestato un cittadino ...... al fine digli attrezzi e le bici presenti, non riuscendo però nel loro intento grazie al ... in quanto nel corso dei controlli stradali, è statoalla guida in evidente stato di ...Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne, era stato messo in fuga dalla proprietaria di un’autovettura parcheggiata nella vicina via Virgilio, poiché ...Un 37enne è stato denunciato per tentato furto: inizialmente è riuscito a eludere la sorveglianza ma dopo la presentazione di una denuncia i carabinieri si sono messi sulle sue tracce ...