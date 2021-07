Skylotec acquisisce la Aludesign di Cisano Bergamasco e il marchio Climbing Technology

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 luglio 2021), azienda tedesca progettista, produttore e fornitore di attrezzature nel campo della protezione e della sicurezza individuale,ladie l’associata Securit. “Con l’acquisizione di, tutto ciò che abbiamo creato insieme va finalmente a unirsi e a rafforzarsi in una proposta dal grande potenziale –sottolinea Kai Rinklake alla guida di– ed è questo il momento ottimale per unire le nostre forze”. Sia, fondata da Carlo Paglioli nel 1986, che l’azienda associata Securit con base in ...