Seth Rogen | quando Paul Rudd gli fece un massaggio a sorpresa sostituendosi alla massaggiatrice

(Di martedì 6 luglio 2021)sta pubblicando tweet molto randomici ultimamente e il suo aneddoto suche gli fa segretamente unè indubbiamente tra i migliori.ha recentemente scelto Twitter per raccontare un incredibile scherzo che gli è stato fatto molti anni fa da: l'attore di Avengers: Endgame ha deciso di fare aun"a" graziecomplicità dellasi trovava in un ...

Advertising

showinbaemin : io come seth rogen se dovesse mai accedere - blizzadra : @alexbifronte Tra poco la serie Netflix dei compagni di merende con Seth Rogen a far Pacciani. -

Ultime Notizie dalla rete : Seth Rogen

ComingSoon.it

ha recentemente scelto Twitter per raccontare un incredibile scherzo che gli è stato fatto molti anni fa da Paul Rudd : l'attore di Avengers: Endgame ha deciso di fare aun massaggio "...Nel ristretto spazio consentito da un post su Twitter,ha raccontato uno scherzo che gli è stato fatto anni fa. L'attore si trovava in un hotel di Las Vegas e avendo deciso che un massaggio era il momento di benessere di cui aveva bisogno, si ...Seth Rogen sta pubblicando tweet molto randomici ultimamente e il suo aneddoto su Paul Rudd che gli fa segretamente un massaggio è indubbiamente tra i migliori. Seth Rogen ha recentemente scelto Twitt ...Seth Rogen racconta su Twitter di essere stato massaggiato da Paul Rudd in una spa senza saperlo. Nel ristretto spazio consentito da un post su Twitter, Seth Rogen ha raccontato uno scherzo che gli è ...