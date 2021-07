Raffaella Carrà morta | la reazione di Maria De Filippi è da brividi | “Non è vero …”

(Di martedì 6 luglio 2021) Ieri pomeriggio èe tutto il mondo la sta piangendo, incredulo e affranto.se ne è andata con una discrezione e una signorilità che poche volte si è vista nel mondo dello spettacolo. E’ sempre stata allegra ma riservata, frizzante ma una gran signora e, come tutti hanno sottolineato, nonostante i suoi balletti, alcuni dei quali “di rottura”, mai volgare. La televisione l’ha omaggiata il giorno della sua morte Ieri sera, quando le varie reti l’hanno omaggiata, il concetto che più volte è ritornato è stato quello che in vita le si è dato poco rispetto a ciò che ...

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - NSPCoE_Director : RT @SkyTG24: È morta #RaffaellaCarrà. Qui la diva della tv e della musica ci parlava della sua passione per la #rumba #LaMarimorena: https:… - vilabatalle : RT @repubblica: ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' -

Marco Castoro Renzo Arbore e, l'alfiere e la principessa della bella epoque della televisione italiana. Che nostalgia "È un momento tristissimo per chi l'ha amata e per chi ha amato la grande televisione. Abbiamo ...Totò Rizzoè morta a Roma ieri pomeriggio. Aveva 78 anni. A dare l'annuncio, Sergio Japino, a lungo suo compagno nella vita e nell'arte: "ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, ...