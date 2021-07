Pronti al colpaccio? Aggiudicati quest’oggetto e diventi ricco

Leggi su computermagazine

(Di martedì 6 luglio 2021) Sta per partire l’asta per The Legend of Zelda, storico videogame del primo mitico Nintendo, noto anche come NES, acronimo di Nintendo Entertainment System. Legend of Zelda all’asta: cifra da recordUn’asta assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di pezzi vintage direttamente dal mondo dei videogiochi, ma nel contempo, anche per chi gode di un portafoglio senza dubbio non propriamente vuoto. La base d’asta per The Legend of Zelda è infatti di quelle importanti, ben 110.000 dollari, che al cambio fanno circa 93.000 mila euro, ma la cifra è ampiamente giustificata. Il videogame messo in vendita è infatti un vero e proprio capolavoro degli anni ’80, tenendo conto che si tratta ...