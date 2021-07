Precipita in mare aereo diretto in Kamchatka con 28 persone a bordo (Di martedì 6 luglio 2021) È Precipitato in mare l’aereo scomparso dai radar in Russia, con 28 persone a bordo. Sono in corso le ricerche da parte di elicotteri e squadre di soccorso. Il velivolo An-26 aveva interrotto le comunicazioni questa mattina prima della manovra di avvicinamento all’atterraggio circa 9 km dal villaggio di Palana, in Kamchatka. A bordo c’erano 28 passeggeri, tra cui 6 membri dell’equipaggio, era partito da Petropavlovsk-Kamchatsky ed era diretto nello scalo della penisola di Kamchatka. È in corso un’indagine per capire le ragioni del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Èto inl’scomparso dai radar in Russia, con 28. Sono in corso le ricerche da parte di elicotteri e squadre di soccorso. Il velivolo An-26 aveva interrotto le comunicazioni questa mattina prima della manovra di avvicinamento all’atterraggio circa 9 km dal villaggio di Palana, in. Ac’erano 28 passeggeri, tra cui 6 membri dell’equipaggio, era partito da Petropavlovsk-Kamchatsky ed eranello scalo della penisola di. È in corso un’indagine per capire le ragioni del ...

