Ocean Viking, Meloni: nave ong francesce va mandata a Marsiglia (Di martedì 6 luglio 2021) "La nave della ONG francese con quasi 600 immigrati illegali a bordo vada a Marsiglia. L'Italia non è il campo profughi d'Europa e non è una colonia francese o tedesca. È questo il prezzo che deve ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) "Ladella ONG francese con quasi 600 immigrati illegali a bordo vada a. L'Italia non è il campo profughi d'Europa e non è una colonia francese o tedesca. È questo il prezzo che deve ...

SeaWatchItaly : Grazie ai nostri aerei siamo riusciti a supportare @SOSMedItalia nel soccorso di diverse imbarcazioni in difficoltà… - repubblica : Le voci dei 572 migranti salvati dalla Ocean Viking: 'Torturati per mesi, trattati come spazzatura dalle milizie li… - AxiaFel: La francese Ocean Viking ha chiesto all'Italia un porto di sbarco per 572 migranti. Nn lo chiede alla Francia. E la Francia no…