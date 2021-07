Morta dopo il parto, Schiano: “Massima chiarezza sulla vicenda” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Un abbraccio forte alla famiglia di Clara Pinto, la 35enne di Poggiomarino, Morta nei giorni scorsi nell’ospedale di Nola dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Ci siamo già attivati per verificare se sono stati rispettati tutti i protocolli medici previsti e se ci sono state omissioni e mancanze che hanno portato alla morte di Clara: la giovane vita spezzata di una mamma merita la Massima chiarezza”. Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fdi nel consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Un abbraccio forte alla famiglia di Clara Pinto, la 35enne di Poggiomarino,nei giorni scorsi nell’ospedale di Nolaaver dato alla luce il suo primo figlio. Ci siamo già attivati per verificare se sono stati rispettati tutti i protocolli medici previsti e se ci sono state omissioni e mancanze che hanno portato alla morte di Clara: la giovane vita spezzata di una mamma merita la”. Lo dichiara Micheledi Visconti, capogruppo di Fdi nel consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

