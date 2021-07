L'Italia batte la Spagna ai calci di rigore. È finale! (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - L'Italia è la prima finalista di Euro 2020 dopo la vittoria ai calci di rigore sulla Spagna. La nazionale di Mancini qualifica per la quarta volta nella sua storia all'atto conclusivo dei campionati europei. Errori dal dischetto per Manuel Locatelli tra gli Azzurri, Dani Olmo e Alvaro Morata per le furie rosse. A segno, invece, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Jorginho tra i ragazzi di Mancini; Gerard Moreno, Thiago Alcantara tra quelli di Luis Enrique. Il secondo tempo e i supplementari Al quarto d'ora della ripresa si era sbloccata la prima semifinale di Euro 2020 tra ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - L'è la prima finalista di Euro 2020 dopo la vittoria aidisulla. La nazionale di Mancini qualifica per la quarta volta nella sua storia all'atto conclusivo dei campionati europei. Errori dal dischetto per Manuel Locatelli tra gli Azzurri, Dani Olmo e Alvaro Morata per le furie rosse. A segno, invece, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Jorginho tra i ragazzi di Mancini; Gerard Moreno, Thiago Alcantara tra quelli di Luis Enrique. Il secondo tempo e i supplementari Al quarto d'ora della ripresa si era sbloccata la prima semifinale di Euro 2020 tra ...

