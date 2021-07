L’appello di Zan ai senatori renziani: “Non fate il cavallo di Troia di Salvini. A lui piace la legge omofoba di Orban, è una trappola” (Di martedì 6 luglio 2021) Alessandro Zan, primo firmatario della legge contro l’omotransfobia che porta il suo nome, ha ricordato in una diretta su Facebbok come l’articolo 1, che ora Italia viva chiede di modificare, sia frutto dell’emendamento di Lucia Annibiali, mentre la formulazione dell’articolo 7 sulla scuola nasce da un emendamento di un altro deputato di Iv, Gabriele Toccafondi; in più, l’introduzione dei reati d’odio contro i disabili nasce da un emendamento della deputata di Iv Lisa Noja. In tal senso “le proposte fatte oggi da Renzi sono in contraddizione con tutto questo lavoro”. “Attenzione – ha quindi detto, rivolto ai senatori di Iv – Salvini vi ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Alessandro Zan, primo firmatario dellacontro l’omotransfobia che porta il suo nome, ha ricordato in una diretta su Facebbok come l’articolo 1, che ora Italia viva chiede di modificare, sia frutto dell’emendamento di Lucia Annibiali, mentre la formulazione dell’articolo 7 sulla scuola nasce da un emendamento di un altro deputato di Iv, Gabriele Toccafondi; in più, l’introduzione dei reati d’odio contro i disabili nasce da un emendamento della deputata di Iv Lisa Noja. In tal senso “le proposte fatte oggi da Renzi sono in contraddizione con tutto questo lavoro”. “Attenzione – ha quindi detto, rivolto aidi Iv –vi ...

