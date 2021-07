Il certificato per viaggiare è realtà dal primo luglio, ma se si è fatta solo una dose non è lo stesso facile spostarsi (Di martedì 6 luglio 2021) Il green pass europeo è realtà dal primo luglio, ma per alcune situazioni, come aver fatto soltanto una dose, è meglio sapere prima tutte le risposte, per non arrivare al check in e incappare in brutte sorprese. Come quella di non partire, per esempio. Leggi anche › Il Green pass è realtà: il primo luglio si comincia e viaggiare tornerà a essere un piacere Green Pass Green pass, viaggiare liberamente? Non proprio Il ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 luglio 2021) Il green pass europeo èdal, ma per alcune situazioni, come aver fatto soltanto una, è meglio sapere prima tutte le risposte, per non arrivare al check in e incappare in brutte sorprese. Come quella di non partire, per esempio. Leggi anche › Il Green pass è: ilsi comincia etornerà a essere un piacere Green Pass Green pass,liberamente? Non proprio Il ...

