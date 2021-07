Ddl Zan, tensione al tavolo su proposte Ostellari di modifica (Di martedì 6 luglio 2021) Clima difficile alla riunione dei capigruppo di maggioranza sul Ddl Zan. Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, sta illustrando le proprie proposte di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Clima difficile alla riunione dei capigruppo di maggioranza sul Ddl Zan. Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea, sta illustrando le propriedi ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - trevarrowryen : Matteo, non è che uno fa una cosa nella vita e poi può starsene tranquillamente seduto a non fare più nulla, contin… - Cpt_sbada : RT @autoportante_: diciamolo tutt* insieme: se il ddl zan non include le tutele per le persone trans può anche non passare, peraltro nel si… -