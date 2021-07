Ddl Zan, il Senato non approva la calendarizzazione (Di martedì 6 luglio 2021) Si è votato oggi, 6 luglio, a Palazzo Madama per la calendarizzazione del Ddl Zan. Il disegno di legge che intende fornire: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenzaper motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“. Si è arrivati alla votazione in un clima di totale incertezza, con una proposta di mediazione sulla legge in attesa di calendarizzazione da parte della Lega. Andrea Ostellari, relatore del Carroccio, è intervenuto con una proposta perentoria, il cui scopo principale è: “eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Il testo proposto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 luglio 2021) Si è votato oggi, 6 luglio, a Palazzo Madama per ladel Ddl Zan. Il disegno di legge che intende fornire: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenzaper motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“. Si è arrivati alla votazione in un clima di totale incertezza, con una proposta di mediazione sulla legge in attesa dida parte della Lega. Andrea Ostellari, relatore del Carroccio, è intervenuto con una proposta perentoria, il cui scopo principale è: “eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Il testo proposto ...

