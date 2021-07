Covid: focolaio dopo festa in un locale a Codogno (Di martedì 6 luglio 2021) Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno 10 giorni fa. Almeno 4 a Orio Litta dove 27 persone si trovano in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021) Diversi casi di ragazzi positivi alsi sono registrati nel Lodigianounache si è svolta in undi10 giorni fa. Almeno 4 a Orio Litta dove 27 persone si trovano in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid: focolaio dopo festa in un locale a Codogno Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno 10 ... dato il focolaio. La pandemia andrà presto via, considerata anche ...

Focolaio Covid a Calvizzano, forse boom di contagi per variante Delta: per il sindaco è 'inspiegabile' Boom di contagi a Calvizzano. Il focolaio potrebbe essere associato alla variante Delta. Secondo il sindaco la situazione è "inspiegabile". Argomenti trattati Focolaio Covid a Calvizzano: boom di contagi inspiegabile Focolaio Covid a Calvizzano: potrebbe trattarsi di variante Delta Focolaio Covid a Calvizzano: le parole del sindaco Boom di contagi a ...

Focolaio Covid, l'Inghilterra del cricket cambia tutti giocatori Agenzia ANSA Ancora un giorno senza vittime in Regione. In provincia 7 nuovi casi Complessivamente, tra i nuovi positivi 16 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 22 sono stati individuati all’interno di focolai già noti ... ieri), 164 quelli negli altri ...

L'allarme dei sindaco: «Qui pochi casi, ma zona bianca a rischio per i focolai vicini: vaccinatevi tutti» FERMO - I focolai Covid legati alla variante Delta preoccpuano anche Fermo, con il sindaco Paolo Calcinaro che questa mattina ha richiamato i suoi cittadini, tramite un post su Facebook, al rispetto..

