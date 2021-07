'Contributi non versati', sequestro 22 mln a gruppo Cegalin (Di martedì 6 luglio 2021) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro d'urgenza da quasi 22 milioni di euro in un'inchiesta per frode fiscale del pm milanese Paolo Storari con al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo und'urgenza da quasi 22 milioni di euro in un'inchiesta per frode fiscale del pm milanese Paolo Storari con al ...

Ultime Notizie dalla rete : Contributi non 'Contributi non versati', sequestro 22 mln a gruppo Cegalin ... tra il 2013 e il 2017, avrebbe esternalizzato il lavoro avvalendosi di cooperative le quali, però, non avrebbero versato i contributi previdenziali ai lavoratori né l'Iva. E con un sistema di false ...

'Contributi non versati', sequestro 22 mln a gruppo Cegalin - Ultima Ora Agenzia ANSA 'Contributi non versati', sequestro 22 mln a gruppo Cegalin Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro d'urgenza da quasi 22 milioni di euro in un'inchiesta per frode fiscale del pm milanese Paolo Storari con al cen ...

