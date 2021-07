(Di martedì 6 luglio 2021) UDINE - Dopo la cessione ufficiale di Juan Musso all' Atalanta e in attesa di definire quella di Rodrigo De Paul all' Atletico Madrid , per l'c'è chiaramente da pensare anche al mercato in ...

Advertising

DiMarzio : Contatti in corso tra #Udinese e #Verona - DiMarzio : #Musso all’@Atalanta_BC: è confermato il colpo del giorno (e tra quelli più importanti di questo #calciomercato), 2… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, A UN PASSO L'ARRIVO DI JUAN MUSSO Accordo vicino con l'Udinese, affare da circa 20 mili… - sportli26181512 : Calciomercato Udinese, tutto su Udogie: Piace il terzino 18enne del Verona, ma la concorrenza è tanta… - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #5luglio /3 Cambio prestito giocatore #SerieA L'attaccante '94 #Udinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Udinese

Mondo Udinese

UDINE - Dopo la cessione ufficiale di Juan Musso all' Atalanta e in attesa di definire quella di Rodrigo De Paul all' Atletico Madrid , per l'c'è chiaramente da pensare anche al mercato in entrata. E in questo senso il club friulano ha acceso i fari sull'interessante terzino sinistro Destiny Udogie , 18 enne che ha esordito in Serie ...Commenta per primo Con una mossa a sorpresa, l'Atalanta ha acquistato Juan Musso . Circa 20 i milioni di euro pagati all'per l'argentino, frutto di una scelta precisa di Gian Piero Gasperini di rinforzarsi in ogni ruolo. Una decisione arrivata senza che ci fossero offerte concrete per Pierluigi Gollini , quello ...Dopo l’interesse mostrato nell’ultime ore, l’Udinese ha deciso di fare passi avanti per Udogie. I bianconeri hanno presentato un’offerta di 4 milioni di euro, il Verona riflette, consapevole dell’inte ...Il calciomercato dell'Udinese potrebbe partire dalla ricerca di un nuovo centravanti. Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Simeone.