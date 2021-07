Appio Claudio | parapiglia alla fermata del bus | «Documenti prego» | ma il 45enne afferra il coltello

(Di martedì 6 luglio 2021)vista dei militari è fuggito, poi una volta fermato ha tentato di estrarre undal borsello. E’ per questo che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un italiano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma. Fugge ai controlli L’uomo è stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto in via Tuscolana, nei pressi delladella linea ATAC “” ed hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo.vista dei militari il ...

