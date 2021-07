Agente Kessié: “Solo un colpo di Stato può farlo andar via dal Milan” (Di martedì 6 luglio 2021) InterviStato dalla Gazzetta dello Sport, l’Agente di Franck Kessié, George Atangana ha parlato del futuro del suo assistito affermando in modi plateali che per ora il centrocampista non lascerà i rossoneri. Queste le sue parole: “Kessié? Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan…”. Dopo aver perso Calhanoglu e Donnarumma, quindi, in casa Milan, stando a queste parole, si è abbastanza sereni per Kessié. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Intervidalla Gazzetta dello Sport, l’di Franck, George Atangana ha parlato del futuro del suo assistito affermando in modi plateali che per ora il centrocampista non lascerà i rossoneri. Queste le sue parole: “undipuò mvia il Presidente dal…”. Dopo aver perso Calhanoglu e Donnarumma, quindi, in casa, stando a queste parole, si è abbastanza sereni per. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Milan, le parole dell'agente di Franck #Kessie - TuttoMercatoWeb : L'agente di Kessie: 'Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...' - infoitsport : Kessiè, l’ agente: “solo un colpo di stato può mandarlo via dal Milan” - infoitsport : L'agente di Kessié sicuro: «Solo una cosa può portarlo via dal Milan» - infoitsport : Franck Kessié, 'soltanto un colpo di stato'. Milan, le parole dell'agente: il caso si sgonfia? -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Kessié Kessie, distanza sul rinnovo ma l'agente lo vede rossonero. Le sue parole In particolare, George Atangana, il suo agente, liquida l'argomento con una battuta: 'Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...'. Il messaggio è chiaro: Kessié vuol rimanere a ...

Kessiè, l' agente: 'solo un colpo di stato può mandarlo via dal Milan' Kessiè, l' agente - Dopo lo scorso anno, nel quale si è reso grande protagonista del ritorno in Champions League dei rossoneri, vorrebbe un un ingaggio da top player, con uno stipendio da almeno 5 ...

TMW RADIO - Drago: "Kessié arrivo da me come difensore. Juve, Berna il top" TUTTO mercato WEB In particolare, George Atangana, il suo, liquida l'argomento con una battuta: 'Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...'. Il messaggio è chiaro:vuol rimanere a ...Kessiè, l'- Dopo lo scorso anno, nel quale si è reso grande protagonista del ritorno in Champions League dei rossoneri, vorrebbe un un ingaggio da top player, con uno stipendio da almeno 5 ...