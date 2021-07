Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 18:45 (Di lunedì 5 luglio 2021) Viabilità DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA SS7 APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO, INIZIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. C’E’ TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LA CIRCOLazioNE E’ TOTNATA REGOLARE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI SULLA PONTINA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)DEL 5 LUGLIOORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SS7 APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO, INIZIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. C’E’ TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LA CIRCONE E’ TOTNATA REGOLARE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI SULLA PONTINA ...

