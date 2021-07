Valentina Cattro e la violenza subita | «La disabilità mi ha resa vulnerabile»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 luglio 2021) «Hanno tentato di stuprarmi in pieno giorno. Se ci ripenso mi tornano i conati di vomito». Inizia così Valentina Cattro, 31 anni, di Torino, dove convive con il proprio compagno in una casa comprata da poco. Laureata in comunicazione interculturale, in carriera da tre anni, Valentina è nata con una disabilità, nello specifico la diplegia spastica. Non ce ne dovrebbe importare niente ma stavolta, purtroppo, precisare aiuta a comprendere la doppia gravità dell’accaduto, viste le sue difficoltà fisiche. Racconta: «Per tragitti brevi come quello di quel giorno mi affido ad appoggi di circostanza per deambulare, altrimenti utilizzo la carrozzina».