Una app per le emergenze | utilissima | dà le informazioni corrette per soccorrervi e aiutarvi Come funziona

Nel momento dell'emergenza, di fronte ad un incidente stradale, a un incendio o a un furto, è difficile mantenere la calma e dare le giuste informazioni a chi deve intervenire. La tecnologia ci viene in aiuto con Where ARE U: l'app ufficiale del Numero Europeo dell'Emergenza 112. Grazie a questa applicazione, in caso di emergenza si può contattare i soccorsi: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e le ambulanze del Soccorso sanitario. L'app permette di entrare immediatamente in contatto con la Centrale Unica di Risposta 112 della zona nella quale ci si trova. Where ARE U è disponibile per smartphone iOS, Android e Windows Phone. Si trova sul sito dedicato ...

