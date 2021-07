“Si sposa!”. Fiori d’arancio per il vip italiano. È la sua Giulia a svelare la data delle nozze: “Sarà tutto magico e perfetto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Una notizia meravigliosa per il vip italiano, che si unirà finalmente in matrimonio. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla sua fidanzata Giulia, che sul suo profilo Instagram ha anche scritto quale sia la data delle nozze. Un momento attesissimo, che era nell’aria. E ora non ci sono più dubbi perché il messaggio è lì, pubblico. E i fan sono immediatamente esplosi di gioia quando hanno letto quelle bellissime parole. La location scelta è davvero molto suggestiva, infatti è in una delle regioni più belle. Avrebbero dovuto sposarsi il 29 maggio scorso, poi l’incertezza legata alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Una notizia meravigliosa per il vip, che si unirà finalmente in matrimonio. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla sua fidanzata, che sul suo profilo Instagram ha anche scritto quale sia la. Un momento attesissimo, che era nell’aria. E ora non ci sono più dubbi perché il messaggio è lì, pubblico. E i fan sono immediatamente esplosi di gioia quando hanno letto quelle bellissime parole. La location scelta è davvero molto suggestiva, infatti è in unaregioni più belle. Avrebbero dovuto sposarsi il 29 maggio scorso, poi l’incertezza legata alla ...

Advertising

elainthefawn : @tessherondale91 @GiusHerondale @da_neer Sarà il matrimonio più bello con la sposa più bella e i fiori più belli ???? - AliceIsAway : Oggi devo andare da quelli del piano di sotto perché si sposa la figlia. Sono una famiglia molto numerosa, e quando… - obvae_ : RT @tommasosmettil4: non la mia amica che mi chiama per chiedermi se Tommaso si sposa dopo aver visto la festa, tutte quelle storie con i f… - Tommywinsw : RT @tommasosmettil4: non la mia amica che mi chiama per chiedermi se Tommaso si sposa dopo aver visto la festa, tutte quelle storie con i f… - Francesca84b1 : RT @tommasosmettil4: non la mia amica che mi chiama per chiedermi se Tommaso si sposa dopo aver visto la festa, tutte quelle storie con i f… -