Pensioni come quote nel 2022, ma a che prezzo la riforma? (Di lunedì 5 luglio 2021) Una cosa che fin dal suo nascere è stata contestata alla quota 100 è stata il suo costo elevato. Adesso la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: sostituire quota 100 con una pensione flessibile dai 62 anni di età o con una quota 41 per tutti come può essere sostenibile? Infatti conti alla mano, la sola quota 41 per tutti è una misura ancora più costosa di quota 100. Per non parlare di una della pensione flessibile a 62 anni di età con 20 anni di contributi versati tanto cara ai sindacati. La risposta sta sempre nelle cosiddette penalizzazioni, cioè nei tagli che gioco forza potrebbero e dovrebbero venire imposti ai lavoratori che scelgono le vie di uscita ...

