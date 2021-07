Papa Francesco operato al colon, l’intervento è riuscito (Di lunedì 5 luglio 2021) bene. “Sua santità è in buone condizioni, vigile e in respiro spontaneo. l’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella tarda serata del 4 Luglio è andato bene”.- Lo ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L’operazione chirurgica è durata circa 3 ore. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tubercolosi in Irpinia: chiusa scuola, lunedì i test su 800 alunni 16enne muore nel sonno poco dopo le dimissioni dall’ospedale Frattura tra Bergoglio e Ratzinger? News in breve del 22 ottobre 2020: cronaca di oggi Bimba di Palermo muore ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 5 luglio 2021) bene. “Sua santità è in buone condizioni, vigile e in respiro spontaneo.chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella tarda serata del 4 Luglio è andato bene”.- Lo ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L’operazione chirurgica è durata circa 3 ore. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tubercolosi in Irpinia: chiusa scuola, lunedì i test su 800 alunni 16enne muore nel sonno poco dopo le dimissioni dall’ospedale Frattura tra Bergoglio e Ratzinger? News in breve del 22 ottobre 2020: cronaca di oggi Bimba di Palermo muore ...

