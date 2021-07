Papa Francesco, l’operazione al gemelli: “Intervento chirurgico al Colon”. Le sue condizioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Fedeli in apprensione dopo l’Intervento chirurgico di Papa Francesco. Il pontefice, fanno sapere fonti del Vaticano, sta bene e l’operazione è andata bene. Tuttavia il Santo Padre resterà ricoverato almeno per cinque giorni al Policlinico gemelli di Roma. Il Papa è stato sottoposto ad una operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del Colon. A realizzare l’Intervento è stato il Prof. Sergio Alfieri. Dopo qualche ora e quindi nella tarda serata di domenica, il bollettino medico: l’operazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Fedeli in apprensione dopo l’di. Il pontefice, fanno sapere fonti del Vaticano, sta bene eè andata bene. Tuttavia il Santo Padre resterà ricoverato almeno per cinque giorni al Policlinicodi Roma. Ilè stato sottoposto ad una operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del. A realizzare l’è stato il Prof. Sergio Alfieri. Dopo qualche ora e quindi nella tarda serata di domenica, il bollettino medico:...

