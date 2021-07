Green pass solo dopo la seconda dose? Costa: 'Vogliamo evitare diffusione variante Delta' (Di lunedì 5 luglio 2021) I timori per la potrebbero costringere il ad alcuni cambiamenti sul fronte . In Italia è attualmente valido dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose di , ma potrebbero arrivare delle ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) I timori per la potrebbero costringere il ad alcuni cambiamenti sul fronte . In Italia è attualmente valido15 giorni dalla somministrazione della primadi , ma potrebbero arrivare delle ...

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - fattoquotidiano : Green pass e vaccini falsi in vendita nel dark web: la Finanza sequestra 10 canali Telegram - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - Etruria72 : 'Niente Dad per chi si vaccina':comitati contro la Regione Il cosiddetto'green pass'dell'Emilia-Romagna per gli stu… - AgriculturaIT : Esodo estivo. Con green pass in arrivo +32 per cento di stranieri -