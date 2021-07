Evgenij Onegin, edizione del 2020, in onda su RAI 5 (Di lunedì 5 luglio 2021) La settimana teatrale di RAI 5 si apre con l’opera tratta dall’omonimo romanzo Evgenij Onegin. Viene riproposta la versione andata in scena presso il teatro dell’opera di Roma, poco prima del lockdown. La trama Il protagonista della storia Onegin, un annoiato e insaziabile giovane dandy che stringe amicizia con Lenskij, il quale sta per prendere in sposa Olga. Annoiato dalla vita il giovane seduce la fidanzata del suo amico. Scoperto il tradimento di amico e fidanzata Lenskij, sfida Onegin a duello, nel quale perde la vita. Il cast Nel ruolo del protagonista c’è Markus Werba, Tatiana è Maria Bayankina, Olga è ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 5 luglio 2021) La settimana teatrale di RAI 5 si apre con l’opera tratta dall’omonimo romanzo. Viene riproposta la versione andata in scena presso il teatro dell’opera di Roma, poco prima del lockdown. La trama Il protagonista della storia, un annoiato e insaziabile giovane dandy che stringe amicizia con Lenskij, il quale sta per prendere in sposa Olga. Annoiato dalla vita il giovane seduce la fidanzata del suo amico. Scoperto il tradimento di amico e fidanzata Lenskij, sfidaa duello, nel quale perde la vita. Il cast Nel ruolo del protagonista c’è Markus Werba, Tatiana è Maria Bayankina, Olga è ...

