Calcio: Samp; D'Aversa, grazie Ferrero per opportunità (Di lunedì 5 luglio 2021) "Sono molto contento: ringrazio il presidente Ferrero e il mondo Samp per questa grande opportunità. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi". Lo ha detto il neo tecnico blucerchiato Roberto D'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Sono molto contento: ringrazio il presidentee il mondoper questa grande. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi". Lo ha detto il neo tecnico blucerchiato Roberto D'...

Advertising

ScMotorieSelmi : Calcio: Samp; D'Aversa, grazie Ferrero per opportunità - napolista : Una riunione indetta dal presidente del Genoa Preziosi. Vi partecipano Napoli, Samp, Lazio, Torino, Udinese e Veron… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Vieira è il nuovo allenatore del Crystal Palace. Era stato cercato anche dalla Samp - cini_ero : @perelaa Ha la mia età, ma pensa invece da quanto tempo non è più nel calcio di livello. Comunque io alla Samp me lo ricordo fortissimo. - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Vieira è il nuovo allenatore del Crystal Palace. Era stato cercato anche dalla Samp -