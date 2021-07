VIDEO – “Kevin è qui” | Strootman al Cagliari ora è ufficiale | News

(Di domenica 4 luglio 2021), ex Roma e Genoa, è un nuovo centrocampista del. Molto divertente ildel suo annuncio

Advertising

CagliariCalcio : ??????????, ???? ?????????? ??'?????????? ?? ? @Kevin_strootman #welkomStrootman #forzaCasteddu - DiMarzio : #Strootman è arrivato a #Cagliari - ffsAl3 : RT @CagliariCalcio: ??????????, ???? ?????????? ??'?????????? ?? ? @Kevin_strootman #welkomStrootman #forzaCasteddu - bendardenne : RT @CagliariCalcio: ??????????, ???? ?????????? ??'?????????? ?? ? @Kevin_strootman #welkomStrootman #forzaCasteddu - PianetaMilan : #VIDEO - 'Kevin è qui': @Kevin_strootman al @CagliariCalcio ora è ufficiale | #News - #Calcio @SerieA #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Kevin

... che uscirà al cinema il prossimo 1 ottobre, è diretto da Greg Tiernan , Laura Brousseau e... Revelation si mostra con il nuovo story trailer della Parte 1 Re - Main arriva su Prime: ecco ...... vincitrice di due premi Oscar - fotografia e montaggio - , vede come protagonistaCostner ... Wim Wenders si collegherà incon il pubblico della Cervelletta per introdurre il suo capolavoro ...Impostazione, rottura, assist, gol: al nuovo giocatore del Cagliari non manca proprio nulla. Un brutto infortunio lo aveva bloccato, ma ora ha voglia di riprendersi quello che gli spetta. Vediamo insi ...Ecco i precedenti. Se la diagnosi sarà la più dura, vale a dire di rottura del tendine d’Achille, lo stop sarà lungo anche fino a sei mesi. Leggi anche:. Nazionale, gli Azzurri si stringono a Spinazzo ...