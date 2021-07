Tadic, il Milan tenterà di strapparlo (ad un prezzo ragionevole) all’Ajax (Di domenica 4 luglio 2021) Dusan Tadic nuova ossessione del Milan? Il trequartista serbo in forza all’Ajax è diventato uno degli obiettivi sensibili del calciomercato rossonero. Paolo Maldini e Ricky Massara tenteranno il colpaccio a condizioni economiche vantaggiose. Tadic, il Milan gli ha offerto un triennale importante Assalto al calciatore serbo? Sì, ma soltanto alle condizioni imposte dai meneghini. Il Milan, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe offerto un lauto triennale al trequartista. Si parla di un triennale da 9 milioni di euro (lordi) a stagione e uno stipendio, quindi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Dusannuova ossessione del? Il trequartista serbo in forzaè diventato uno degli obiettivi sensibili del calciomercato rossonero. Paolo Maldini e Ricky Massara tenteranno il colpaccio a condizioni economiche vantaggiose., ilgli ha offerto un triennale importante Assalto al calciatore serbo? Sì, ma soltanto alle condizioni imposte dai meneghini. Il, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe offerto un lauto triennale al trequartista. Si parla di un triennale da 9 milioni di euro (lordi) a stagione e uno stipendio, quindi, ...

Advertising

ZZiliani : Anche se ha 32 anni (5 più di #Calhanoglu), #Tadic suo sostituto sarebbe un formidabile salto di qualità per il… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - giaco_iaco : ?? Il #Milan fa sul serio per #Tadic, garantisce Maldini in persona. Già offerto un triennale con stipendio raddoppi… - sportli26181512 : Tuttosport in prima pagina: 'Il Milan piomba su Tadic': Sulla prima pagina del quotidiano Tuttosport in edicola que… - FabioVaio : RT @ZZiliani: Anche se ha 32 anni (5 più di #Calhanoglu), #Tadic suo sostituto sarebbe un formidabile salto di qualità per il #Milan. Il se… -