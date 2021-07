Star in the star: arriva il nuovo format con Ilary Blasi! (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo le prime voci circolate in queste settimane, Mediaset ha confermato l’arrivo di un nuovo format. Si chiama star in the star e andrà in onda già entro il 2021. Si presume che la prima puntata andrà in onda agli inizi di settembre e durerà in tutto quattro episodi. Il cast è ancora sconosciuto, ma pare sicuro che sarà composto da personaggi con la passione della musica già noti ai telespettatori. La conduzione, invece, è stata svelata così come la giuria. star in the star: arriva il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo le prime voci circolate in queste settimane, Mediaset ha confermato l’arrivo di un. Si chiamain thee andrà in onda già entro il 2021. Si presume che la prima puntata andrà in onda agli inizi di settembre e durerà in tutto quattro episodi. Il cast è ancora sconosciuto, ma pare sicuro che sarà composto da personaggi con la passione della musica già noti ai telespettatori. La conduzione, invece, è stata svelata così come la giuria.in theil ...

