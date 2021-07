Pozzuoli | rapina un bar in via Domiziana Arrestato 22enne

Leggi su 2anews

(Di domenica 4 luglio 2021)rintracciato edai Carabinieri per unaai danni di un bar in via. I Carabinieri della stazione e della sezione radiomobile dihannoperaggravata unincensurato del posto. Poco prima, travisato e armato di un cacciavite aveva costretto la cassiera di un bar in via