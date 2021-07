Papa ricoverato, Francesco al Gemelli per un intervento (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco ricoverato al Policlinico romano per essere sottoposto a un intervento chirurgico: era atteso già dalla mattina Getty ImagesPapa Francesco si trova da circa un’ora per un intervento chirurgico al Gemelli di Roma. A lanciare la notizia è l’agenzia AdnKronos in esclusiva. Non si tratterebbe però di qualcosa d’improvviso e fuori programma. L’agenzia ha infatti scritto che all’interno del Policlinico romano “si poteva notare una mobilitazione generale” per organizzare l’arrivo del Pontefice. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 luglio 2021)al Policlinico romano per essere sottoposto a unchirurgico: era atteso già dalla mattina Getty Imagessi trova da circa un’ora per unchirurgico aldi Roma. A lanciare la notizia è l’agenzia AdnKronos in esclusiva. Non si tratterebbe però di qualcosa d’improvviso e fuori programma. L’agenzia ha infatti scritto che all’interno del Policlinico romano “si poteva notare una mobilitazione generale” per organizzare l’arrivo del Pontefice. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

