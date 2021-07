Omofobia | Fratoianni | ‘emendamenti Iv affossano ddl Zan’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Gli emendamenti di Italia viva al ddl Zan sono irricevibili, altro che mediazione. È un modo per tendere la mano alla destra, magari anche per il futuro e anche per affossare il ddl Zan. Si approvi così com'è questa legge di civiltà". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola, in un video su Twitter.