TV7Benevento : Migranti: Bernini, 'frenare partenze anche per sicurezza sanitaria'... - Agenparl : Migranti, Bernini (Fi): situazione Lampedusa conferma estate difficile - -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Bernini

La Sicilia

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria...stato fermato in Francia il 28 maggio scorso mentre tentava di raggiungere la Spagna ti trovi in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Marialancia l'allarmela ...Roma, 4 lug. "Gli sbarchi continuano senza sosta sulle nostre coste, a Lampedusa l'hot spot è costantemente occupato ben oltre la capienza, mentre la Ocean Viki ...© 2019 Ilmetropolitano.it - - testata registrata al tribunale di Reggio Calabria 172010 – proprietà di Associazione No Profit il Metropolitano Partita IVA 02769420809 – Codi ...