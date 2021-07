Meteo, le previsioni di lunedì 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la perturbazione che domenica 4 luglio ha fatto peggiorare il tempo su alcune regioni del Nord, su tutto il Paese torna l'alta pressione africana e il bel tempo. Sono queste le previsioni Meteo per l’Italia di lunedì 5 luglio. Il sole dovrebbe risplendere quasi ovunque, tranne un po’ di instabilità residua sul Friuli-Venezia Giulia orientale e qualche annuvolamento temporaneo sulla Liguria e sugli Appennini, ma senza precipitazioni. Venti deboli, che soffieranno da direzioni variabili. I mari risulteranno poco mossi o anche calmi a ridosso delle coste. Nei giorni successivi, soprattutto da mercoledì, ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la perturbazione che domenica 4ha fatto peggiorare il tempo su alcune regioni del Nord, su tutto il Paese torna l'alta pressione africana e il bel tempo. Sono queste leper l’Italia di. Il sole dovrebbe risplendere quasi ovunque, tranne un po’ di instabilità residua sul Friuli-Venezia Giulia orientale e qualche annuvolamento temporaneo sulla Liguria e sugli Appennini, ma senza precipitazioni. Venti deboli, che soffieranno da direzioni variabili. I mari risulteranno poco mossi o anche calmi a ridosso delle coste. Nei giorni successivi, soprattutto da mercoledì, ...

