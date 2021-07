Lezzeno | si stacca un sasso dalla parete rocciosa e colpisce un' auto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lezzeno stacca

IL GIORNO

Durante i temporali in corso questo pomeriggio, un detrito si è staccato dalla parete rocciosa che costeggia la strada trae Bellagio, all'altezza del Ponte del Diavolo, e ha colpito il ...Grande paura a, in Provincia di Como, un sasso si è staccato dalla parete rocciosa e ha colpito un'automobile in transito sulla quale viaggiavano tre ragazze, fortunatamente rimaste illese. La notizia è ...Grande paura a Lezzeno, in Provincia di Como, un sasso si è staccato dalla parete rocciosa e ha colpito un'automobile in transito sulla quale viaggiavano tre ragazze, fortunatamente rimaste illese. La ...Lezzeno (Como) - Grande spavento per due ragazze di 20 anni che si trovavano all’interno di un’auto colpita da un sasso, ma nessun ferito. Durante i temporali in corso questo pomeriggio, un detrito si ...