La freddezza di Napoli è un vantaggio per Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 luglio 2021) La differenza di entusiasmo tra romanisti e napoletani per gli arrivi di Mourinho eè stata talmente eclatante da non aver bisogno di essere commentata più di tanto. Per certi versi è comprensibile. Mourinho è una star, siamo oltre i confini del calcio.è “solamente” un grande allenatore, nonostante non gli manchi la capacità di bucare lo schermo. I motivi delladisono diversi e solo in parte riguardano il tecnico di Certaldo il cui arrivo peraltro è incredibilmente accompagnato anche da una percentuale di incomprensibili dubbi. A questo siamo abituati. Abbiamo avuto fior di tecnici ...