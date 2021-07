Il Concorso per il Sud è ancora un flop: i posti restano scoperti. E ora scattano anche i ricorsi al Tar (Di domenica 4 luglio 2021) Non ha pace il Concorso per il Sud. Dopo le polemiche per la preselezione con titoli ed esperienze, dopo il flop della prima prova scritta, adesso arriva un’altra batosta. L’ennesima. Solo 821 i candidati idonei, pronti a essere assunti «entro luglio», a fronte dei 2.800 profili ricercati per dare una boccata d’ossigeno alla pubblica amministrazione alle prese con i fondi di coesione. In altre parole, meno di un terzo dei posti da assegnare è rimasto coperto. La colpa, secondo il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, sarebbe da attribuire al precedente governo che ha “pensato” questo Concorso e che ha voluto ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Non ha pace ilper il Sud. Dopo le polemiche per la preselezione con titoli ed esperienze, dopo ildella prima prova scritta, adesso arriva un’altra batosta. L’ennesima. Solo 821 i candidati idonei, pronti a essere assunti «entro luglio», a fronte dei 2.800 profili ricercati per dare una boccata d’ossigeno alla pubblica amministrazione alle prese con i fondi di coesione. In altre parole, meno di un terzo deida assegnare è rimasto coperto. La colpa, secondo il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, sarebbe da attribuire al precedente governo che ha “pensato” questoe che ha voluto ...

