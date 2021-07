Genova, i due rapinatori incastrati da un bacio (Di domenica 4 luglio 2021) Prima della rapina hanno pensato bene di scambiarsi un bacio a volto scoperto. Poi l’uomo è entrato in una parafarmacia di via Jori, a Genova, col passamontagna e la pistola in mano. Ma la commessa ha reagito spruzzandogli in faccia una bomboletta di deodorante e costringendolo alla fuga. La squadra mobile è risalita al rapinatore Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 4 luglio 2021) Prima della rapina hanno pensato bene di scambiarsi una volto scoperto. Poi l’uomo è entrato in una parafarmacia di via Jori, a, col passamontagna e la pistola in mano. Ma la commessa ha reagito spruzzandogli in faccia una bomboletta di deodorante e costringendolo alla fuga. La squadra mobile è risalita al rapinatore

