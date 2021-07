Ex uragano Elsa causa danni e vittime | ora punta sulla Florida

(Di domenica 4 luglio 2021) L’exai Caraibi e orala. Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza in 15 contee, inclusa la contea di Miami Il passaggio dell’exhato la morte di 3 persone nei Caraibi. In queste ore è previsto l’impatto su Cuba dove sono in corso evacuazioni

La demolizione di ciò che resta palazzo, a nord di Miami, è stata anticipata in vista dell'arrivo della tempesta tropicale, che dovrebbe abbattersi sulla costa occidentale della Florida martedì. ...In California gli incendi sono già accesi, mentre in Florida, con almeno un mese di anticipo, gli abitanti attendono l'arrivo del quintostagionale:, il primo che sembra in grado di ...L’ex URAGANO ELSA causa vittime e danni ai Caraibi e ora punta la Florida. Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza ...Le ricerche dei 121 dispersi causati del crollo di un'ala del condominio di Surfside, in Florida, sono state sospese per permettere la demolizione del resto dell'edificio con un'esplosione controllata ...