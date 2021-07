Cloud, quanto spende Apple per la nuvola di Google (Di lunedì 5 luglio 2021) Apple memorizza 8 exabyte di dati su Google Cloud Platform, noto come “Bigfoot” dallo staff di BigG Apple è diventato il principale cliente corporate di Google Cloud, che gli fa uno sconto. A partire da maggio, il colosso di Cupertino spenderà circa 300 milioni di dollari in servizi di Cloud storage di Google nel 2021, con un aumento di circa il 50% anno su anno, secondo quanto riferito da The Information. Apple ha notevolmente aumentato la quantità di dati che archivia sui servizi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021)memorizza 8 exabyte di dati suPlatform, noto come “Bigfoot” dallo staff di BigGè diventato il principale cliente corporate di, che gli fa uno sconto. A partire da maggio, il colosso di Cupertinorà circa 300 milioni di dollari in servizi distorage dinel 2021, con un aumento di circa il 50% anno su anno, secondoriferito da The Information.ha notevolmente aumentato la quantità di dati che archivia sui servizi ...

